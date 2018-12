CALTANISSETTA – Domenica, i poliziotti della sezione volante hanno segnalato alla Prefettura due diciottenni per uso personale di hashish. I due giovani, nel corso di un controllo eseguito dai poliziotti in via Corsica, sono stati trovati in possesso di due stecchette di hashish. Altre tre stecche della stessa sostanza, probabilmente gettate dai possessori alla vista dei poliziotti, sono state rinvenute dagli agenti nella scalinata, dove si trovava un gruppo di giovani. In totale sono state eseguite undici perquisizioni personali delle quali due risultate positive.