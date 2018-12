CALTANISSETTA – Linda P., nissena, ci ha inviato una segnalazione in merito ad un presunto disservizio al cimitero Angeli che le sarebbe costato un ingente danno all’auto. Il fatto si è verificato, giovedì 27 dicembre. La lettrice scrive: “Oggi mi sono recata al cimitero in quanto giorno di entrata con le automobili dal cancello principale. Solitamente l’entrata è a senso unico di marcia e si esce dall’ultimo cancello; oggi invece, entrando con la mia automobile mi ritrovo tre auto che salivano nel senso opposto, faccio retromarcia per mettermi da parte e fare passare quelle auto con molta difficoltà e mi trovo un furgoncino del comune posteggiato in mezzo a quella strada: risultato 400 euro di danni al mio sportello. P.s Nessuno mi aveva avvisato di non entrare”. (La lettrice ha anche inviato delle foto a corredo della sua segnalazione)