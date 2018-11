In Terza Categoria vincono Atletico Caterinese, Don Bosco Mussomeli, Sicilianamente Montedoro e Bompietro. Tuttavia, ad essere solitario in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate è la Don Bosco Mussomeli. In ogni caso, non sono mancati i gol e le emozioni in occasione della seconda di campionato. In particolare, la Don Bosco Mussomeli ha piegato 2-1 la Nuova Petiliana di Delia grazie alla doppietta dell’ottimo Mangiapane. Per i deliani invece ha segnato Paci. Larghissima, invece la vittoria dell’Atletico Caterinese sull’Atletico Villalba. Una vittoria esterna per 1-8 firmata da Di Martino con una tripletta e con le reti di Mammolito, Trubia e Ricotta e la doppietta di Gangi. Vince anche la Sicilianamente Montedoro di Angelo Bufalino 3-0 con la Marco Pantani di Villarosa con doppietta di Tulumello e gol di Calamera. Infine, successo per i madoniti del Bompietro 2-1 contro l’Acor di San Cataldo. Per il Bompietro doppietta di Lupo, mentre per l’Acor ha segnato Di Vita. In classifica la Don Bosco Mussomeli è prima con 6 punti, seguita dal Bompietro a quota 4, mentre Nuova Petiliana, Atletico Caterinese, Buterese e Sicilianamente seguono a 3 punti, con Marco Pantani Villarosa con 1 punto e Atletico Villalba ancora a quota zero.