SERRADIFALCO. E’ stato individuato, tramite procedura di gara il professinista che dovrà procedere alla redazione del progetto per i lavori di manutenzione del campo sportivo comunale. Si tratta dell’ing. Giovanni Assenza di Modica che dovrà fare il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” finanziato con i fondi della Regione. Il professionista ragusano ha prodotto un ribasso percentuale del 42,393% per un importo pari a 2.125,92 euro. La decisione di utilizzare tutti i fondi previsti nel finanziamento regionale per un unico cantiere con lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale è stata assunta dalla Giunta. Il Comune di Serradifalco aveva ottenuto dalla Regione un contributo di 146.972,37euro da distribuire in 5 cantieri di lavoro (29.394,47 euro per ciascun cantiere). La Giunta ha deciso di accorpare in un unico intervento, e quindi in un unico cantiere, l’intero finanziamento regionale. In ogni caso, gli interventi previsti con i cantieri regionali di lavoro non vanno confusi con quelli che la società del Serradifalco Calcio ha già avviato e che sono ormai a buon punto. Interventi che hanno riguardato l’abbattimento di parte della tribuna e dell’immobile di 6 mq destinato per il contatore dell’Enel per consentire di traslare il campo facendogli raggiungere misure regolamentari che ne consentano al campo sportivo di ottenere la necessaria agibilità per potervi svolgere incontri di calcio. I lavori previsti con il cantiere di lavoro regionale inizieranno nel momento in cui, redatto il progetto, si procederà all’individuazione dei lavoratori da impegnare nel cantiere. A tali interventi di adeguamento si aggiungeranno infine quelli tramite i 12 mila euro dei fondi per la democrazia partecipata che recentemente sono stati deliberati dopo che l’unico progetto presentato è stato quello per la realizzazione di una tribuna modulare coperta in alluminio.