SERRADIFALCO. Il segretario generale dell’Usef (Unione siciliana emigrati famiglie) Salvatore Augello (nella foto) ha scritto una lettera aperta al sindaco Leonardo Burgio per promuovere la valorizzazione di alcuni siti presenti nel centro abitato. Tre i monumenti da promuovere e valorizzare. <Il primo ha spiegato Augello – è il Monumento al minatore di via Cavalieri di Vittorio Veneto; esso viene fruito specialmente dai giovani, ma non credo riesca a trasmettere il messaggio per cui Oscar Carnicelli, artista di pregio, lo ha magistralmente creato; fino a pochi anni fa, a cura del comitato per la storia e le tradizioni di Serradifalco, presieduto dal compianto Nino Palermo, il 4 dicembre veniva portata una corona di fiori in memoria dei tanti morti che lasciarono la vita nella miniera; mi sembrerebbe doveroso nei loro confronti dare un senso a questo monumento attraverso il ricordo dei morti, oltre che di quanti hanno lavorato nelle miniere; mi permetto di proporre che detto monumento diventi un “parco delle rimembranze” piastrellando le parti murarie con targhe in ceramica riportanti nome, cognome, miniera e data della morte di ognuno>. L’altro monumento da valorizzare è quello dello scultore e pittore Franco Montemaggiore che si trova di fronte la caserma dei Carabinieri sul marciapiedi della via De Gasperi. <Detto monumento – ha rilevato Augello – è rimasto anonimo; non una targa, non una riga che richiami a che cosa si riferisce, non una manifestazione in occasione del 25 aprile da parte di nessuno in onore di chi sacrificò la vita per darci la repubblica democratica nella quale viviamo, liberata finalmente dall’oppressione nazifascista; credo sia giusto, anche a ricordo dei resistenti serradifalchesi, nonché dei tanti giovani che immolarono la loro vita sull’altare della libertà e della democrazia, completare il monumento con una targa che comunichi alle persone che cosa rappresenta quel monumento>. Il terzo è il monumento a tutte le vittime del terrorismo di via Volpe. <Anche qui – ha rimarcato Augello – credo non guasti un messaggio scritto che richiami alla memoria di chi non sa o di chi non ricorda quel terribile momento che l’11 settembre 2001 costò la vita a 2974 persone>.