SERRADIFALCO. Il Movimento politico della Strata Nova ha rivolto una lettera aperta al all’amministrazione comunale per chiedere la concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano (nella foto), sindaco di Riace, simbolo dell’accoglienza ai migranti indagato in un’inchiesta della Procura di Locri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illeciti nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. <Il Movimento – si legge nella lettera – si stringe al fianco di Riace e al sindaco Mimmo Lucano, che in tutti questi anni ci ha insegnato che le migrazioni, se gestite nel modo corretto, possono essere una risorsa e non un problema. Ci ha insegnato che si può accogliere facendo l’interesse non solo dei migranti, ma anche dei propri cittadini e del proprio territorio. L’“esilio” deciso dal tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari è un’azione che non fermerà il lavoro del primo cittadino e soprattutto non spegnerà lo spirito solidale innescato; in attesa degli sviluppi giuridici il movimento vuol restare al fianco di tutti i primi cittadini che ogni giorno – da anni – operano per migliorare le condizioni sociali di tutte e tutti; L’accoglienza e le politiche sociali non si chiudono con nessuna mandata. Restiamo umani. Riace rappresenta concretamente la dimostrazione di un’Accoglienza Possibile, che per qualcuno va colpita e smantellata. Proprio perché diventata simbolo di un “modello altro” di relazione con il mondo, va umiliata e cancellata; è ora di cambiare marcia, noi abbiamo scelto di ‘restare umani’; per aiutare ad assicurare non solo a Riace, alla Calabria, ma a tutto il Paese un futuro libero di accoglienza e solidarietà con chi ha bisogno, a prescindere della provenienza, dalla religione o dal colore della pelle, dobbiamo amplificare la voce di Mimmo Lucano, così che la Sua testimonianza serva in particolare a forgiare la coscienza dei giovani di oggi: i soli con la potenzialità di rendere l’Italia di

domani un Paese più giusto e più civile. Un Paese finalmente normale; occorre che la parte sana della società si liberi dal torpore e che dia il più convinto sostegno affinché si sblocchi una situazione che non è da Paese civile>. Il sindaco Leonardo Burgio, sentito al riguardo, ha fatto sapere di essersi sentito con Salvatore Sollami della Strata Nova al quale ha detto di aver già discusso in Giunta la questione. <Al sindaco di Riace riconosciamo, al di la di quanto gli organi inquirenti stanno verificando, di essere un uomo che s’è speso per aiutare tanta umanità bisognosa aprendogli le porte della sua comunità>- ha detto il sindaco che ha espresso stima per i valori che il sindaco di Riace ha incarnato con il suo operato, ma senza pronunciarsi su come eventualmente il commissario straordinario con i poteri del consiglio potrebbe valutare la questione nel caso in cui dovesse approvare la delibera di concessione della cittadinanza in Giunta. Il consiglio comunale è sciolto e dovrebbe essere il commissario ad avere l’ultima parola, ma solitamente accade che i commissari regionali tendano a non pronunciarsi su questioni le cui proposte non arrivano dagli uffici. Possibile pertanto che questo provvedimento possa essere discusso dal consiglio comunale che sarà eletto con le amministrative del 2020 a Serradifalco.