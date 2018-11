In serie D sfuma il sogno del Gela di riuscire a bloccare la corsa della capolista Bari. Dopo un primo tempo interlocutorio, nella ripresa è la capolista pugliese a portarsi in vantaggio con Simeri di testa al 52’. Poi Lancella la chiude un quarto d’ora più tardi con un bel tiro dal limite che non da scampo all’estremo difensore gelese. Il Gela, che sullo 0-2 ha sprecato almeno tre palle gol con Sowe e Bonanno, ha comunque disputato una perestazione volitiva senza sfigurare al cospetto della squadra da battere nel girone I di Serie D. Pareggio esterno 0-0 invece per la Sancataldese. La squadra di Peppe Mascara ha pareggiato con il Portici un match nel quale ha fatto vedere le cose migliori nel primo tempo andando vicina al gol con Ficarrotta e con lo stesso Di Stefano. Nella ripresa espulsi prima Panico nel Portici e poi Di Grazia nella Sancataldese, ma il risultato non s’è schiodato dallo 0-0. Con il pari odierno la Sancataldese è salita a quota 15 in classifica. Invece il Gela resta al quinto posto a quota 20.

SERIE D GIRONE I – 12^ Giornata

Castrovillari – Marsala Calcio 1-4

Città di Gela – Bari 0-2

Città di Messina – Cittanovese 1-0

Igea Virtus Barcellona – Città di Acireale 0-2

Locri – Turris 0-4

Nocerina – Rotonda 1-0

Palmese – Messina 3-0

Portici – Sancataldese 0-0

Troina – Roccella 1-0

Classifica

Bari 30

Turris 24^

Nocerina 22

Marsala Calcio 22

Città di Gela 20

Palmese 19

Portici 18

Locri 17

Sancataldese 15

Castrovillari 14*

Cittanovese 14

Città di Acireale 14

Troina 14

Roccella 13

Città di Messina 12

Messina 8*

Igea Virtus Barcellona 6

Rotonda 6

*Una partita in meno

^Due punti di penalizzazione