SANTA CATERINA. All’indomani della tragica vicenda del suicidio del ragazzo di 15 anni il sindaco Antonino Fiaccato ha deciso di convocare le famiglie caterinesi per un incontro nel corso del quale cercare, attraverso un confronto franco, di individuare le cause di un malessere sociale che non può e non deve essere ignorato. Il sindaco ha convocato per venerdì prossimo 16 novembre alle 18,30 nei locali della Colonia in via Crispi le famiglie per incontrarle. L’incontro servirà per discutere su quanto accaduto e per cercare di entrare all’interno del malessere sociale in generale. Il sindaco ha auspicato la partecipazione del maggior numero possibile di famiglie che, a suo modo di vedere, hanno l’obbligo morale, dopo quanto accaduto, di interrogarsi e di confrontarsi su una problematica in quanto nascondere la polvere sotto il tappeto non equivale ad eliminarla e a risolvere il problema.