SANTA CATERINA. Sono state avviate dalla Giunta del sindaco Antonino Fiaccato (nella foto) le procedure per la stabilizzazione dei precari in servizio al Comune. A Santa Caterina i dipendenti che lavorano al Comune a tempo determinato sono dieci. Nell’atto di indirizzo approvato, la Giunta, nel premettere che il superamento del precariato mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato può contribuire alla valorizzarne delle professionalità acquisite, ha rilevato che la capacità economico finanziaria per l’assunzione a tempo indeterminato dei dieci dipendenti precari è data dalle risorse regionali. In base all’indirizzo politico-amministrativo è stato disposto di procedere alla predisposizione dei provvedimenti necessari connessi alla stabilizzazione dei dieci dipendenti con un contratto a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme finanziarie vigenti. Il sindaco, commentando la prospettiva legata alla stabilizzazione dei precari comunali, ha rimarcato che per la loro stabilizzazione si stanno utilizzando le misure recentemente varate dalla Regione Siciliana senza mettere a rischio gli equilibri finanziari del Comune e che l’atto di indirizzo della sua Giunta riflette la sua volontà di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti comunali precari che, in tal modo, dopo tanti anni, vedranno finalmente riconosciuta la loro professionalità con un contratto a tempo indeterminato.