SAN CATALDO. Nella sala consiliare Paolo Borsellino del palazzo comunale la dott.ssa Maria Concetta Naro, assessore comunale alla cultura, ha tenuto una conferenza sul tema “La violenza sulle donne”. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale san Giorgio Università della Terza età. Maria Concetta Naro ha rilevato che la violenza sulle donne inizia all’interno delle mura domestiche e nasconde la convinzione errata che la donna sia proprietà di un uomo. E’ stato anche rilevato che il cambiamento deve iniziare dalla scuola primaria e deve essere culturale. La violenza, infatti, non è solo fisica ma anche psicologica. L’argomento s’è rivelato interessante anche perché Maria Concetta Naro ha saputo coniugare il tema richiamando anche scrittori e poeti che hanno fatto riferimento nelle loro opere alla diversità di genere tra uomo e donna e alla violenza. S’è così creato un vero e proprio percorso letterario che ha compreso al suo interno scrittori del calibro di Dante Alighieri, Stendhal e Verga in una sintesi che ha riscosso l’interesse a la partecipazione di tutti i presenti. Alla fine, anche l’associazione San Giorgio ha ringraziato Maria Concetta Naro per il contributo dato alla riuscita dell’evento.