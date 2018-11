SAN CATALDO. In questi giorni si sta lavorando con grande impegno e passione per la 44^ giornata del donatore di sangue in programma il prossimo 2 dicembre. In particolare si sta lavorando alla predisposizione delle lettere di invito (nella foto). A lavorarci con il solito ammirevole slancio l’associazione Donatori AbZero di San Cataldo che ha anche aperto le iscrizioni per la 44° Giornata del donatore di sangue. Il programma prevede alle 11 la Santa Messa nella Chiesa “Cristo Re”. Alle 12.30 invece si svolgerà l’assemblea dei soci ed il pranzo nel ristorante Gardenia Blu Ricevimenti. Per prenotazioni ci si può rivolgere esclusivamente via telefono o whatsapp al 3807810340.