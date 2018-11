SAN CATALDO. Per la “prima” della Rassegna teatrale al teatro La Condotta c’è il tutto esaurito per cui, non essendoci più disponibilità per sabato 17 novembre, è stata prevista una replica speciale per domenica 18 alle ore 19.30. Tutto questo per l’opera Pinuccio, storia di un caruso di e con Aldo Rapè e musiche originali dal vivo Zafarà. Si tratta di uno spettacolo che è anche il primo della rassegna teatrale del Teatro la Condotta il cui direttore artistico è Michele Celeste e che si inaugura il 17 novembre. Pinuccio è la storia di uno dei tanti, forse troppi, bambini che hanno lavorato nelle miniere di mezza Sicilia, capitale mondiale dello zolfo. E’ la storia del riscatto di un’isola, la Sicilia, e forse della sua condanna. Uno spettacolo destinato a commuovere gli spettatori grazie ad Aldo Rapè e Zafarà con una struggente interpretazione e musiche. In scena Rapè è accompagnato da Sergio Zafarana, in arte Zafarà. Da solo, con la sua loop station, riesce a ricreare un’atmosfera magica e nostalgica allo stesso tempo, perfetta per l’interpretazione di Rapè. Il Teatro d’Essai La Condotta si trova in Corso V.Emanuele 10 a San Cataldo. Per eventuale prenotazione è possibile telefonare al 3381121631.