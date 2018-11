SAN CATALDO. Nel corso della Celebrazione Eucaristica di Domenica scorsa, la comunità venezuelana presente a San Cataldo, insieme ai loro familiari e amici, s’è ritrovata in Chiesa Madre per celebrare l’Eucaristia e pregare per la sua terra, che in passato ha accolto con generosità tanti italiani, ma che oggi vive uno dei momenti più drammatici della sua storia, sotto lo sguardo indifferente della comunità internazionale. Nella loro ultima lettera pastorale, i vescovi venezuelani, così scrivono: “La gente soffre la fame, la mancanza di medicinali e l’insicurezza in tutti i sensi. Nel nostro paese la violenza ha assunto un carattere strutturale. La dignità umana viene calpestata e il Governo fa uso di una repressione inumana verso coloro che dissentono, lasciando agire impunemente gruppi paramilitari. Molti venezuelani lottano a prezzo della loro vita per ristabilire la democrazia. In questa grave situazione, l’anèlo per la pace sorge dal più profondo del cuore di tanti venezuelani e di coloro che nel mondo condividono questo dolore”. Con l’incontro di domenica scorsa anche la Comunità della Chiesa Madre ha voluto far risuonare tale anèlo, affinché una preghiera unanime si innalzi al Padre di tutti gli uomini per intercessione di Maria, e presto il Venezuela veda sorgere una nuova alba di pace, giustizia e fraternità.