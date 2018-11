SAN CATALDO. Un piccolo anticipo e anteprima per gli amici della Chiesa Madre su Facebook. E’ quello che l’arciprete don Biagio Biancheri ha concesso ai parrocchiani e ai sancataldesi. Gli artisti della Madrice, infatti, stanno preparando una miniatura (nella foto) della facciata della Chiesa Madre alta più di 2 metri, con struttura in legno e polistirolo ricoperta con gesso. La struttura in questione è in lavorazione già da due mesi ed è curata nei minimi dettagli. Manca ancora la parte alta da fare che sarà pronta entro il prossimo Natale. Il progetto, come ha spiegato l’arciprete, si inserisce nella programmazione per il 280° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo per la quale, come già annunciato, una Commissione di studio e lavoro sta portando a termine la programmazione che prenderà il via il prossimo 8 dicembre per concludersi il 9 maggio 2019 giorno del 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione) della Chiesa Madre.