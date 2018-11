SAN CATALDO. “Leggere, immaginare, creare – Tavola rotonda di riflessione sulla lettura e sull’immaginazione”. E’ il titolo dell’iniziativa che è stata organizzata dal Movimento 5 Stelle di San Cataldo presso la Biblioteca comunale “Bernardino Giuliana” per giovedì 15 novembre alle ore 17. Si tratterà – come hanno spiegato gli organizzatori – di un momento di riflessione sulle differenti modalità di lettura ai tempi dello sviluppo tecnologico a portata di mano. Si discuterà dell’importanza della lettura di storie e racconti per sviluppare l’immaginazione, ma anche l’attenzione e la concentrazione. Delle conseguenze che ha l’uso smodato di piccoli schermi sulla capacità di allargare gli orizzonti, cogliere l’insieme, immaginare soluzioni diverse e creative ai problemi. A partire da ciò, vi sarà la possibilità, tramite una piccola esperienza concreta, di addentrarsi nella capacità creativa della mente con una semplice guida.