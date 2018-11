SAN CATALDO. E’ ufficiale: domenica 18 novembre il gruppo musicale dei Pupi di Surfaro presenterà la videoclip del loro ultimo singolo “‘Gnanzou”. La presentazione avverrà durante il live del gruppo musicale sancataldese che si svolgerà all’Auditorium Rai di Palermo in Viale Strasburgo. Come hanno sottolineato i componenti dei Pupi di Surfaro, <Sarà un‘occasione molto importante, sostenuta da Voci Per la Libertà ed Amnesty International – Italia, oltre ad essere uno dei pochi concerti che la nostra amata e tormentata terra ci concede>. Il brano, che tanto successo ha fin qui ottenuto, è dedicato alle vittime del Mediterraneo ed è il brano vincitore del Premio Amnesty Voci per la Libertà. L’ingresso è gratuito.