SAN CATALDO. Dopo quasi 3 anni si è definita la vicenda giudiziaria che ha coinvolto 3 tesserati della Giovanni Paolo II – Handball San Cataldo al termine della partita del Campionato di serie B di Pallamano del 10 gennaio 2016 contro l’ Esperia Orlandina di Capo d’Orlando. I 3 tesserati sono comparsi dinnanzi al Giudice per rispondere dei reati di lesioni, minacce e percosse, a seguito delle querele presentate dall’ Allenatore e dal Dirigente dell’ Esperia Orlandina, che si sono poi costituiti parte civili. Sia il Pubblico Ministero che le parti civili avevano chiesto la condanna degli stessi. Nonostante il ciclone mediatico prima e giudiziario dopo abbattutosi sugli imputati, gli interessati hanno sempre respinto le accuse rivolte nei loro confronti, dichiarandosi innocenti ed estranei ai fatti. Dopo un lungo ed articolato dibattimento, il Giudice del Tribunale di Caltanissetta ( Dott.ssa Giuseppina Figliola) ha assolto gli stessi dai reati a loro contestati perché i fatti non sussistono, accogliendo la tesi proposta del difensore l’ Avv. Boris Pastorello. <La famiglia della pallamano sancataldese – si legge in una nota della dirigenza della società sancataldese – si ritiene soddisfatta e vicina alle famiglie dei loro tesserati che hanno dovuto subire accuse che oggi un tribunale smentisce categoricamente>.