SAN CATALDO. Arriva in libreria il romanzo di Gianfranco Cammarata, “ Ocean drive “, dal nome della più famosa spiaggia al mondo, a Miami. Si tratta della terza opera dello scrittore sancataldese, già autore dei romanzi “ Gli Altavista “ e “ Il segreto del miserabile“. Nel romanzo si parte da una domanda: È davvero questo il mondo che vogliamo? Da un lato dell’oceano o sfarzo, la ricchezza sfrenata, la ricerca del piacere a tutti i costi. Dall’altro, in terra somala, lo sforzo diuturno della sopravvivenza, la violenza e il sangue che scorrono a fiumi. Riusciranno questi due mondi a parlarsi, a comprendersi? Con un’abile mossa letteraria la fine del romanzo risponderà positivamente, lanciando una sfida utopica al futuro della terra e dei suoi abitanti, ma raccontando il racconto di fini storie d’amore e descrivendo incantevoli figure di bambini. Una sfida aperta alla regola della letteratura che non si occupa del presente, preferendo volgere lo sguardo al passato o all’intangibile futuro: in “ Ocean drive “ si tocca con mano la tragedia del Mediterraneo e si stimolano mille domande su un fenomeno che ha dimensioni ben più grandi della semplicità con la quale viene discusso. Con uno stile diretto, personaggi ben caratterizzati e destinati a incrociarsi tra loro, atmosfere descritte in ogni particolare, in “Ocean drive “ presente e passato si contaminano a vicenda, vecchio e nuovo si scontrano per dar vita a un’opera importante e dalla profonda morale. Il libro è stato lanciato on line in tutto il circuito Feltrinelli-Mondadori.