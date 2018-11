SAN CATALDO. È in programma a San Cataldo nel mese di gennaio 2019, in collaborazione con il dott. Giuseppe Misuraca, Direttore della Centrale Operativa 118 CL-AG-EN, il primo corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore. Ne seguiranno certamente altri, così da formare quanti più cittadini possibile. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale. Dunque va avanti a passo spedito il progetto di San Cataldo Città cardioprotetta. Nel ribadire l’invito a quanti non l’avessero ancora fatto, a scaricare gratuitamente nello smartphone l’App “Cuore Nostro San Cataldo” per avere la posizione di tutti i defibrillatori esistenti in città (25) e, con un piccolo tocco su l’icona “SOS”, il defibrillatore più vicino, l’amministrazione comunale ha anche annunciato che, a breve nella stessa App, sarà attivato anche il 26° defibrillatore che sarà posizionato presso l’Associazione Disabili Sancataldesi, via Napoli 44C.