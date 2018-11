Il tema delle scommesse sportive ha guadagnato con l’avvento del betting online un’importanza che fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile comprendere. In realtà grazie alla possibilità di piazzare una scommessa e conoscere in anticipo le quote, l’offerta è aumentata sensibilmente per i giocatori, i quali possono accedere comodamente da casa e attingere a un numero incredibile di informazioni da elaborare e studiare per poter piazzare una scommessa o una schedina approfittando delle tante agenzie di bookmaker online che operano con regolare licenza in Europa e nel mondo. Ci sono diversi sistemi e strategie valide per le scommesse sportive; tuttavia non fidatevi quando leggere di un metodo infallibile, visto che il rischio, seppur minimo c’è sempre. Sta all’abilità dello scommettitore saper individuare la partita su cui scommettere, tenendo presente del coefficiente di errore e di difficoltà e approfittando se possibile delle migliori quote disponibili in rete. La prima regola da seguire è restare il più possibile informati e aggiornati per quanto riguarda le news sportive a cui potrete facilmente attingere attraverso il vostro tablet e smartphone. Tenete presente che ogni giorno ci sono almeno 20-30 eventi su cui è possibile piazzare una scommessa: tuttavia è sempre preferibile scommettere su eventi prestigiosi e conosciuto come ad esempio parlando di calcio internazionale la Champions League o l’Europa League, oppure i campionati di massima divisione di Premier League o di Liga Spagnola. Eventi insomma dove le statistiche, i pronostici sono direttamente collegati con le quote che andrete a giocare adottando la vostra strategia per vincere.

Tra le varie tecniche di scommessa, le più conosciute sono certamente la tecnica del raddoppio, e la tecnica del 1×2. La tecnica del raddoppio consiste nell’individuare una gara dove la quota sarà uguale o maggiore a 2.00, in quanto effettuando questo tipo di giocate potrete vincere il doppio indovinando il risultato, le quote si trovano visitando questo sito in particolar modo ciò avviene in caso di vittoria, mentre qualora la prima chance di scommessa dovesse avere un esito negativo, possiamo raddoppiare e risolvere in questo modo la nostra perdita precedente. Tuttavia questo tipo di scommessa è sconsigliata per chi è un neofita o per chi vuole giocare una cifra ridotta per ogni scommessa. Detto questo, si tratta di uno dei metodi più efficaci e praticati dagli amanti delle scommesse, assieme alla tecnica del 1×2. Come è facilmente intuibile la tecnica 1×2 consiste nel giocare una tripla, ovvero tutti e tre i risultati possibili per l’esito di una gara sportiva. In genere, chi effettua questo tipo di scommessa lo fa giocando con diversi operatori, ciascuno con la migliore quota possibile per ogni risultato. Ci sono poi altre tecniche miste di scommessa, come ad esempio l’1X oppure l’X2, che sono comunque delle rielaborazioni della tripla 1×2. In generale ci sono tante altre tecniche di scommessa, come quella multipla, che è però ancora più complessa ed elaborata e richiede una certa esperienza per essere praticata in modo corretto e quindi vincente. Oggi ogni sito online dedicato alle scommesse sportive offre delle guide che è possibile scaricare e leggere gratuitamente che ci danno dritte e informazioni utili sugli eventi del momento come big match e gare con un miglior coefficiente di vittoria; per questo motivo è bene attingere da questi tutorial se siete indecisi o alla vostra prima scommessa sportiva online.