In Promozione perde in casa il Vallelunga di Angelo Vedda 0-3 contro la capolista Salemi. Che i trapanesi fossero complesso di tutto rispetto lo si sapeva. A Vallelunga, tuttavia, l’hanno dimostrato sul campo imponendosi 3-0 e mettendo in mostra cinismo, capacità tecnica ed agonismo contro un Vallelunga comunque mai domo. C’è da dire infatti che per 65 minuti il Vallelunga ha tenuto testa alla capolista rendendosi pericoloso in tre occasioni. Poi la qualità degli ospiti è venuta fuori e la compagine trapanese ha chiuso il match. Di Rustico (doppietta) e Pisciotta i gol del Salemi. Dopo 12 giornate di campionato, il Vallelunga ha 18 punti.

PROMOZIONE GIRONE A – 12^ Giornata

Don Bosco Partinico – Balestrate 3-3

Football Club Gattopardo – Albatros Fair Play 1-2

Kamarat – Casteltermini 0-2

Monreale – Don Carlo Misilmeri 0-1

Olimpica Akragas – Vis Borgo Nuovo 4-0

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Cinque Torri Trapani 3-0 giocata sabato

Vallelunga – Salemi 1930 0-3

Villabate – Libertas 2010 3-1

Classifica

Salemi 1930 28

Oratorio S. Ciro e Giorgio 26

Don Carlo Misilmeri 26

Monreale 25

Casteltermini 20

Olimpica Akragas 19^*

Vallelunga 18

Don Bosco Partinico 18

Albatros Fair Play 17*

Football Club Gattopardo 13

Cinque Torri Trapani 13

Balestrate 11

Libertas 2010 10

Villabate 10^**

Kamarat 8*

Vis Borgo Nuovo 3*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

^Un punto di penalizzazione