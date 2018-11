In Prima categoria vola la Master Pro che batte 2-0 l’Empedoclina e aggancia gli agrigentini in testa alla classifica. Ancora profondo rosso, invece, per le nissene che hanno perso entrambi al pari del Real Suttano. La Master Pro dunque sogna in grande. La squadra di Aldo Cammarata ha battuto l’Empedoclina 2-0 con le reti di Di Marco e Pastorello. Una prestazione super che ha permesso ai sancataldesi di portarsi in testa a quota 18 a pari punti con gli empedoclini. Perde, invece, la Nissa fuori casa con il Ravanusa 2-1. Dopo che Elaj aveva replicato al gol in apertura dei ravanusani, nel finale un rigore di Di Salvo ha condannato la squadra di Fabrizio Ponticello alla sconfitta. La Nissa è ora ottava in classifica con 9 punti. Perde anche il Cusn Caltanissetta 1-3 con l’Angelo Cuffaro di Raffadali. Dopo l’uno due raffadalese, è stato Giorgio a replicare prima che gli ospiti non riuscissero, nel finale di primo tempo, a segnare la terza rete. Ora il Cusn, dopo 8 giornate, è ultimo con un solo punto in classifica. Sconfitta anche per il Real Suttano che nel girone B ha ceduto 4-2 al San Fratello ed è ultimo con soli 4 punti in classifica.