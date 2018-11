MUSSOMELI – Nella giornata della rassegna provinciale del calcio, la Scuola Calcio dell’ASD “Don Bosco” Mussomeli è stata premiata con la targa di Scuola Calcio “Elite”, riconoscimento che poche hanno in Sicilia. Inoltre la Squadra Giovanissimi Provinciali 2017/2018, guidati dai Mister Felice Immordino e Giovanni Belfiore hanno ricevuto la targa come vincitori di categoria del premio “Disciplina”. Tutto questo ad avvalorare il lavoro di tutti i Mister Dirigenti e collaboratoti che anche quest’anno hanno pure vinto il concorso “Penny Market” arrivando Primi in provincia e Terzi assoluti in Sicilia (Acquisto di attrezzature e materiale sportivo per i ragazzi/e)