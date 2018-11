MUSSOMELI – Dagli Uffici comunali viene reso noto che con Decreto Assessoriale n° 113 del 23.ott. 2018 è approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui art. 3 del DM 26.09.2016 per l’applicazione dell’art 9 della legge regionale n 8 /2017 e s.m.i. Pertanto i soggetti interessati dovranno presentare istanza al PUA competente per territorio o presso il Distretto socio-sanitario Comune di Mussomeli dal giorno 01.11.2018 al 01.12.2018 secondo l’apposito schema.