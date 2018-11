Duplice nuova apertura del marchio PiacerEspresso a Caltanissetta. I nuovi punti vendita, ubicati in via S. Candura e via Guastaferro, si propongono di offrire una vasta, qualificata e conveniente offerta di macchina da caffè, cialde, capsule originali e compatibili.

Daniele Volo, 19 anni di San Cataldo, disegna il quadro delle esclusive prerogative dell’offerta commerciale: “In provincia siamo in grado di proporci come innovativi; prestiamo massima attenzione alle novità del mercato perché vogliamo che i nostri clienti possano scegliere tra il top delle proposte nazionali ed internazionali”.

Il marchio, che già vantava da 12 anni un punto vendita a San Cataldo in Viale Italia, fortifica ed amplia la propria rete. “Sfruttando un’esperienza ultra decennale, oltre ad implementare la nostra rete vendita, abbiamo diversificato l’offerta. Vi invitiamo a visitarci nei nostri nuovi, luminosi, accoglienti e forniti punti vendita. Scoprite di persona la vastità di ciò che offriamo, con un servizio che pone in vetta la soddisfazione del cliente. Il caffè, in ogni sua forma è un piacere, noi vogliamo rendere…massimo questo piacere”

Punti vendita: San Cataldo V.le Italia 133/137, Caltanissetta Via Guastaferro 12/14 e Viale stefano Candura 18/i.

Infoline 0934 190 3469

Sito www.piacerespesso.it