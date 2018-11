VILLALBA – Giovedì 8 novembre a partire dalle 17:00 avrà luogo presso il prestigioso Circolo Empedocleo di Agrigento l’incontro culturale “Conversazioni sull’illegalità: ieri e oggi” organizzato dall’ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) nella persona della sua intraprendente presidentessa Carola Depaoli che ha voluto per l’evento l’attore e scrittore agrigentino Raimondo Moncada e lo scrittore e giornalista villalbese Jim Tatano. Durante l’incontro si discuterà, non senza ilarità, di argomenti come interessano la sfera morale della legalità e osservano l’evoluzione del mondo dell’illegalità. I due autori nelle loro opere hanno trattato da punti di vista diversi tali temi: Moncada con il suo “Mafia ridens” (Flaccovio) e Tatano con “La ragnatela del potere” (Bonfirraro).