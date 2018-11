Domenica 4 novembre inizia la stagione delle ragazze della NissaFive inserite nel girone A del campionato regionale UISP stagione 2018/2019.

La compagine nissena allenata dal mister Salvo Pastorello, coadiuvato dal suo vice Marco D’arma, sarà impegnata nella trasferta agrigentina presso villaggio Peruzzo a San Leone con la Peruzzo futsal.

“La squadra quest’anno è stata rivoluzionata,mantenendo un’ossatura di base con alcune ragazze dello scorso anno. Il nostro intendo è quello di divertirci e cercare di costruire qualcosa di bello che possa durare in futuro,senza porci limiti di classifica»,dichiara Salvo Pastorello.

“La nostra missione sarà sicuramente quella di giocare al meglio e lottare sia in campionato che in coppa,ma l’obiettivo primario sarà anche quello di coinvolgere la nostra città ad abbracciare il nostro progetto e far crescere il movimento femminile” ha sottolineato il vice-allenatore Marco D’arma.

Saranno dodici,su una rosa di diciotto ragazze,le convocate per la prima stagionale. Ecco l’elenco: Annalisa Dinaro, Alisea Lomonaco (capitano), Angela Parisi, Flavia Lombardo, Adriana Naselli, Erika Librizzi, Mariella Genova, Morena Mangione, Angela Cocita, Valentina Puma, Alessia Amico Roxas e Carla Valenti. (Foto di repertorio)