Dal 3 al 9 dicembre presso i campi Lombardo in Caltanissetta si svolgerà il 2° Memorial Territo /Savoja- Torneo dell’Immacolata organizzato dall’ ASD Sport Club Nissa. Il torneo di calcio giovanile vedrà la presenza di oltre 25 società siciliane e la partecipazione di due società professionistiche come il Calcio Catania e la Sicula Leonzio. Il torneo è rivolto alle categorie giovanili, dagli esordienti ai piccoli amici,età compresa dai 5 anni ai 12 anni con oltre 70 squadre iscritte; 7 giorni dedicati al calcio che vedrà la città di Caltanissetta e la società del presidente Natale Ferrante protagonisti nel ricordo di due grandi Presidenti che hanno portato tanto lustro al calcio nisseno. Il 7 dicembre, alle ore 10 presso il Comune di Caltanissetta, si svolgerà la conferenza stampa del torneo, con la presenza dell’amministrazione comunale, del vice presidente della LND Sandro Morgana, la presenza di ex giocatori della s.c. Nissa 1962 e delle delegazioni delle società partecipanti, il presidente Natale Ferrante ricorderà Territo e Savoja insieme ai familiari.