Sono quasi 90 i Comuni in Sicilia, privi di sportelli bancari, solo 53 si trovano nell’entroterra del Messinese. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, presentando il rapporto annuale sul credito in Sicilia. Nell’Isola le banche attive sono passate da 70 nel 2005 a 60 nel 2017 con 1.411 sportelli operativi. In particolare, 26 sono le banche aventi sede legale in Sicilia, con 481 sportelli e 34 con sede extraregionale e 930 sportelli. La provincia con un maggior numero di sportelli servita e’ Palermo con 340, seguita da Catania (283), Messina (179), Trapani (132), Agrigento (130), Siracusa (108), Ragusa (100), Caltanissetta (83) ed Enna (56). Quanto, invece, alla copertura territoriale emerge che la Sicilia ha uno sportello ogni 3.584 abitanti, lasciando indietro la Campania, che ne ha uno ogni 4268. “Dobbiamo constatare che e’ finito quel modello che prevedeva uno sportello bancario in ogni paese – ha detto l’assessore – abbiamo fatto un’esplicita richiesta all’Abi di un confronto perche’ queste fenomeno va seguito, serve un potenziamento dei servizi tecnologici e sinergie con Poste italiane, per rafforzare i servizi finanziari ed evitare che si alimenti l’idea dell’abbandono”.