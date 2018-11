CALTANISSETTA – Al via gli abbonamenti agevolati per gli studenti universitari che utilizzano il mezzo pubblico con la convenzione siglata mercoledì pomeriggio tra Comune di Caltanissetta, Consorzio universitario nisseno e Tiemme Srls, società che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo. Destinatari della convenzione sono gli studenti universitari, specializzandi, assegnisti, dottorandi, tirocinanti e il personale dipendente del consorzio universitario.

Gli studenti universitari potranno acquistare l’abbonamento mensile al costo di 15 euro anziché 35 euro mensili. Il Consorzio s’impegna a pagare la quota di 10euro mensili per ogni abbonamento sottoscritto dagli studenti in modo da calmierare costo complessivo rideterminato in 25 euro. Gli abbonamenti saranno validi per qualsiasi corsa e per tutti i giorni della settimana, festivi compresi. L’accordo è valido per un anno a partire dal 1° dicembre, giorno in cui saranno vigenti le tariffe agevolate per gli studenti.

A siglare l’intesa sono stati il sindaco, Giovanni Ruvolo, il presidente del Consorzio universitario, Giovanni Arnone e l’amministratore unico della Tiemme, Giorgio Cantella.

“Garantire tariffe agevolate incentivando l’utilizzo del mezzo pubblico è un tassello importante per la frequenza dei corsi universitari in città”, ha detto a margine il sindaco Ruvolo.

Valutazione condivisa dal presidente del consorzio, Giovanni Arnone. “I nostri studenti in parte già utilizzano i mezzi pubblici e con questa convenzione auspichiamo di invogliare anche chi usa la propria auto per raggiungere le aule delle lezioni – afferma Arnone -. Oltreché facilitare la mobilità, con un incremento degli abbonamenti la società del trasporto pubblico potrebbe avere i numeri per aumentare le corse”.