CALTANISSETTA – Si è chiusa con grande successo al teatro Margherita la serata organizzata dall’Associazione “Amici del Rapisardi- Da Vinci”.

Una serata particolarmente dedicata ai giovani dell’ISTITUTO ITET M. RAPISARDI -DA VINCI e ricca di avvenimenti, Sono state consegnate nove borse di studio agli studenti meritevoli, hanno avuto un grande risultato i due premi, “LETTERARIO” e “ARTI GRAFICHE”

Offerti dalle famiglie Amenta e Falzone

Dedicati ai due INDIMENTICABILI soci fondatori Giovanni Amenta e Dede Falzone.

Lo spettacolo è stato condotto con bravura e goliardia da Nello Ambra e dai due giovani co-presentatori Elisa Iannello e Marco Graci, studenti del quinto anno dell’Ist.ITET M. Rapisardi-Da Vinci.

L’inizio dello spettacolo è stato in “POMPA MAGNA”con l’esibizione del corpo di ballo”COMPAGNIA NAZIONALE DI DANZA STORICA”, coordinati dal maestro Carlo Butera, dove, applauditissimi, hanno eseguito con eleganti e rigorosi costumi dell’800, alcune danze dal”GRAN BALLO DEL GATTOPARDO”su musiche originali di Verdi e Nino Rota. La compagnia nazionale di danza storica ha la presenza in tutta Italia di oltre un migliaio di ballerini e nella nostra città è presente con circa 40 ballerini tutti i venerdì presso l’Istituto Testasecca. Durante lo spettacolo si è avuto modo di applaudire altri studenti che si sono distinti su importanti progetti quali “CARITAS”

curati dalla professoressa Gilda Lionti e dal professor Andrea Bonanno dove ha avuto un riconoscimento Marco Graci, uno dei giovani protagonisti del progetto svoltosi in Albania.

La professoressa Lucia Colore ci ha parlato del progetto “E-TWEENING”.

Applauditissimi i 4 studenti della 4^b

Informatica che con i docenti Manuela Musumeci e Fabio Capraro i quali hanno avuto un enorme successo nella trasmissione della Rai “Portobello”dove hanno presentato un prodotto di alta tecnologia utile per la sicurezza dei bambini. ottima l’esibizione di ballo di Giada Spagnuolo.

Il secondo tempo è stato all’insegna di musica e belle canzoni con le esibizioni dei gruppi musicali,:”GLI OLTRE”i”THE KEPER”, Zoara Turiano e la sua chitarra.

Il giovanissimo tenore Christian Meli, i “THE DREAM”.

“La manifestazione si è conclusa oltre le più rosee aspettative – afferma Nello Ambra – non immaginavamo che ci fosse il pienone e purtroppo tante persone non sono potuti entrare per mancanza di posti, è stata una lunga maratona, mesi di lavoro, abbiamo lavorato alacremente e senza orari, da parte mia e doveroso precisare che questo risultato positivo non è frutto semplicemente del lavoro svolto dal nostro instancabile Mario Lombardo, direttore artistico, e da parte mia, in questo progetto hanno lavorato instancabilmente tutta la squadra al completo, il nostro presidente Mario Bruno, i consiglieri Toto’ Natale e Angelo Cortese, la dirigente scolastica Santa Iacuzzo, Il Corpo Docente professori Tiziana Fonti, Eugenio Cardillo, Fabio Riggi, Roberta Valenza, Davide Fumagalli, i componenti della giuria Prof.Vitalia Mosca e l’arch.Leandro Ianni’. ConcludeAmbra, tutto questo ci incoraggia a far ancora meglio per il prossimo anno“.

Lo spettacolo si è chiuso con un finale a sorpresa, Nello Ambra ci ha riportato negli anni 60 ed ha cantato con bravura e tantissimi applausi la canzone” “LA FISARMONICA”.