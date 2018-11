CALTANISSETTA – “Se io fossi Sindaco..” Questo l’articolo in forma cartacea od in servizio televisivo che devono realizzare quanti vogliono partecipare alla settima edizione del Premio al giornalismo ed alla cultura memorial Nuccia Grosso, concorso giornalistico aperto a tutti i ragazzi di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 e che si svolgerà a Caltanissetta Sabato 16 Marzo.

La scelta dell’articolo non è certo casuale visto e considerato che a Maggio si voterà per eleggere il nuovo Sindaco. Potrebbero arrivare suggerimenti dal mondo giovanile.

Tra quanti invieranno l’articolo, nove selezionati da una commissione di giornalisti pubblicisti e professionisti accederanno alla serata di gala.

I primi tre classificati si divideranno 1.000 euro messi in palio dall’organizzazione, oltre a degli stage formativi presso le principali testate giornalistiche. Per la serata di gala saranno anche premiate “le iniziative dell’anno” ed “il libro dell’anno”. Non è esclusa la presenza come presidente di giuria di una figura di livello nazionale del panorama giornalistico televisivo.

L’iscrizione è gratuita e gli interessati potranno il materiale esclusivamente via email a artimotioncl@gmail.com.

Il bando è disponibile e scaricabile sulla pagina facebook “Premio al giornalismo ed alla cultura memorial Nuccia Grosso”.I termini scadono il 27 Febbraio 2019.