CALTANISSETTA. Varsavia, capitale della Polonia, sarà la location per l’Erasmus Plus Cinemaforum, l’ultimo dei progetti targati Laboratorio dei sogni di Caltanissetta. Quarantacinque giovani dai 18 ai 30 anni provenienti dall’Italia, dalla Francia e dalla Polonia dal 04 all’11 Novembre 2018 saranno i protagonisti di un’esperienza davvero interessante e formativa, nella cornice del bellissimo festival del cortometraggio di Varsavia che avrà luogo nel Salone del Cinema dell’Istituto di Cultura di Varsavia. L’evento è creato in collaborazione tra l’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei sogni, la società Filmforum di Varsavia e la Kinographe- Associazione culturale franco-polacca. Ecco i nomi dei ragazzi: Mirea Alessi, Desirè Anzalone, Doriana Avarello, Giuseppe Averna, Federica Bella, Aurelia Coniglio, Salvatore Di Rocco, Francesca Fasciana, Mattia Galbo, Francesco Iachetta (group leader), Vittoria Noemi Li Vecchi, Alessio Salvatore Salamone, Miriam Sanguedolce, Claudia ed Alessia Ventimiglia. Tutti i ragazzi sono soci dell’Associazione Laboratorio dei sogni, alcuni di loro sono qualificati allievi dei seguenti Istituti di Istruzione superiore: IISS Mottura di Caltanissetta, IISS L. Russo di Caltanissetta, Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, Liceo Classico U. Foscolo di Canicattì. Si recherà a Varsavia anche la prof.ssa Laura Abbaleo coordinatore del progetto per l’Italia. Il progetto è finanziato dalla formula Europea Erasmus plus. A Varsavia i ragazzi nell’ambito del progetto chiamato Cinemaforum svolgeranno anche un programma di formazione cinematografica, workshop e gruppi di discussione sull’educazione dei giovani per le buone pratiche di vita attraverso la realizzazione di cortometraggi. Location bella e moderna la Casa del Cinema presso l’Istituto di Cultura di Varsavia e la sede della Filmforum – Pracownia A35- rappresentata dal presidente Dominiak Maciej e Dorota Kozlowska-Wozniak. Sempre l’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei sogni negli stessi giorni sarà presente con la rappresentanza del Kalat Nissa Film Festival grazie al presidente Arch. Fernando Barbieri a Roma presso il Cinema Trevi all’evento Simposio- Il Cinema di fantascienza tra evoluzione e contaminazione, organizzato dall’Accademia Achille Togliani e patrocinato dalla Regione Lazio.