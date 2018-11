CALTANISSETTA – Il cimitero è aperto. Dopo l’allerta meteo arancione proclamata per la giornata di giovedì uno novembre, si attendevano notizie ufficiali in merito all’apertura del cimitero Angeli di Caltanissetta. Alle ore 10 il vicesindaco Felice Dierna con un post su facebook ha comunicato che “Dopo un sopralluogo effettuato stamani per le cattive condizioni meteo , il CIMITERO è APERTO”