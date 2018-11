CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno sorpreso tre soggetti, tutti nisseni, a bordo di un furgone bianco che, nella serata di ieri, stavano scaricando rifiuti illecitamente in una stradina sterrata che congiunge Via Parri con via delle Calcare. Un poliziotto fuori servizio, verso le 19,30, ha visto entrare il furgone, con a bordo i tre soggetti, nella predetta stradina. Il conducente ha spento le luci del mezzo e ha ribaltato il cassone, scaricando materiale ferroso, pneumatici, uno scaldabagno, contenitori di plastica, pezzi di mobili in disuso e altro materiale. Il poliziotto, attraverso l’applicazione della Polizia di Stato “Mercurio App” ha lanciato la segnalazione alla sala operativa e, poco dopo, sul posto è intervenuta la volante di zona. I tre individui sono stati condotti in Questura, dove sono stati compiutamente identificati. Il conducente del mezzo è stato sanzionato ai sensi del codice della strada poiché il mezzo era privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Tutti e tre, inoltre, saranno sanzionati dal Comando della Polizia Municipale di Caltanissetta per abbandono di rifiuti.