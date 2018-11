BUTERA. Il Comune di Butera ha avuto finanziato dal Ministero dell’Interno l’impianto di videosorveglianza. Butera è stato uno degli otto comuni della Sicilia ad ottenere tale finanziamento oltre che l’unico in Provincia di Caltanissetta. Il finanziamento rientrava nel decreto 14/2017 per il contrasto ai fenomeni di criminalità. Il comune buterese s’è piazzato al 328° posto nella graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento con un progetto di 67 mila euro di cui 60 mila da finanziare e 7 mila euro a titolo di quota di compartecipazione da parte dello stesso ente comunale. Si prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con più di 80 telecamere da posizionare in tutto il vastissimo territorio comunale buterese. Soddisfazione per il finanziamento ha espresso il sindaco Filippo Balbo (nella foto) che ha inteso condividere questa grande gioia con tutti i buteresi ribadendo che questo impianto di video sorveglianza potrà costituire un valore aggiunto non indifferente in termini di maggior controllo e sicurezza per il territorio.