Un appalto da 14 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni e l’erogazione di circa 2,5 milioni di pasti; mentre 60 sono gli addetti che la Cot ristorazione impieghera’ per eseguire il nuovo contratto con l’Ersu Palermo, l’ente della Regione siciliana, diretto dal commissario straordinario Giuseppe Amodei, che fornisce servizi (ristorazione collettiva e 732 posti letto) e benefici (borse di studio) agli studenti universitari e Afam della Sicilia occidentale.

TANTE TAVOLE Fino a giugno erano tre i centri di ristorazione collettiva a disposizione degli studenti: Santi Romano, San Saverio e Ospedale Civico (Area Policlinico Universitario). Con il nuovo sistema di ristorazione, che e’ appena partito e andra’ a regime entro gennaio 2019, si va verso un sistema piu’ capillare: si confermano con un’integrale ristrutturazione Santi Romano (dentro la cittadella universitaria) e San Saverio (in via G. Di Cristina), nonche’ la mensa dell’ospedale Civico (zona Policlinico Universitario); si aprono nuovi centri di ristorazione in quattro punti del centro storico di Palermo sede di residenze universitarie, ovvero Casa del Goliardo/ex Hotel de France (in piazza Marina), Schiavuzzo (via Schiavuzzo-piazza Rivoluzione), Santissima Nunziata (Piazza Casa Professa-Giurisprudenza), Biscottari (via Biscottari- zona Cattedrale/Albergheria). Un servizio vicino non solo agli studenti di Palermo ma anche a quelli dei Consorzi universitari di Agrigento (citta’ sede anche dell’Accademia Michelangelo), Caltanissetta e Trapani (citta’ sede anche del Conservatorio di Musica Scontrino e dell’Accademia Kandiskij): infatti, anche in queste citta’, entro novembre, partira’ il servizio di ristorazione. Ma si sta lavorando anche per l’apertura del servizio in favore degli studenti del Conservatorio Bellini di Palermo e l’Universita’ pubblica non Statale Lumsa, mentre si e’ in attesa di un riscontro da parte dell’Accademia delle Belle Arti.

L’APP E I MENU DIGITALI Il nuovo sistema di ristorazione, varato dalla Regione attraverso l’Ersu Palermo, prevede anche un sistema innovativo per la prenotazione e la programmazione dell’alimentazione da parte degli studenti attraverso un’apposita App (My RistoCloud), consultabile dallo Smartphone e che consente di prendere visione dei menu, delle ricette, navigando tra le pietanze previste per la giornata, visualizzando la loro composizione dal punto di vista organolettico e nutrizionale. Tramite l’App si potra’ prendere visione dei singoli ingredienti e degli eventuali marchi di tutela con il relativo calendario della stagionalita’ o reperibilita’ sul mercato. E al termine del pasto, l’utente potra’ anche esprimere il proprio gradimento sulle pietanze e sul servizio.

STILE MEDITERRANEO La dieta mediterranea, alla quale sono ispirati tutti i menu, sara’ somministrata per lo piu’ attraverso prodotti freschi e di stagione, preparati secondo ricette tradizionali. I principi ispiratori del progetto alimentare Cot per l’Ersu Palermo sono il territorio (utilizzo di produzioni siciliane con alta percentuale di prodotti biologici e locali di stagione, molti a denominazione protetta dop, igp e pat); le tradizioni (promozione di gastronomia siciliana); l’utenza con l’uso di prodotti provenienti dal commercio equosolidale e da terreni confiscati alle mafie nonche’ proposte gastronomiche vegetariane e vegane o legate a dettami religiosi; la salute (sicurezza alimentare e nutrizionale attraverso l’informazione sulla composizione delle ricette).

LUCE TECNOLOGIA E TAKE AWAY Presso la mensa Santi Romano – realizzata dal gruppo internazionale di progettazione Urban Future Organization – saranno attivi: la linea self-service, la pizzeria, la linea salad (insalate composte), l’hamburgheria, il take away. Si e’ provveduto a una nuova tinteggiatura degli ambienti per renderli piu’ accoglienti e vivibili, utilizzando diverse tonalita’ di grigi per soffitti e pareti. Sono state inserite colonnine ricarica devices e impianti di diffusione sonora. Allo stesso tempo e’ stata realizzata la predisposizione nell’ottica di possibili inserimenti futuri di videoproiettori.

Realizzate anche pannellature, scritte in rilievo sulle murature, la localizzazione degli ambienti con le loro funzioni. Diverse le postazioni a sedere per i diversamente abili, cosi’ come le indicazioni dei percorsi da seguire per l’accesso ai servizi forniti, grazie all’illuminazione totalmente revisionata, a pannelli/monitor digitali e banconi retro-illuminati. Facile individuazione della zona docenti e studenti al piano primo, o della sala pizzeria e hamburgheria al piano terra. Apposita area anche per il servizio del take-away.

AREA LOUNGE Nei bagni nuovi sanitari e rubinetterie, piastrelle con diffusori aria sapone con sensori di avvicinamento. Realizzata un’area lounge, filtro tra la residenza studentesca e la mensa vera e propria, in cui poter sostare in relax e passare del tempo libero, anche fuori dall’orario di apertura della mensa. Altra peculiarita’ e’ la caratterizzazione dei suoi prospetti esterni attraverso l’inserimento di una facciata continua in vetro retro illuminato. Illuminazione Led Rgb che permette di poter cambiare il colore per variazione e intensita’ luminosa, ottenendo tutta la scala dei colori cosi’ da creare atmosfere particolari nelle ore serali e notturne. Per il risparmio energetico, una nuova installazione di corpi illuminanti a led.

UN PASTO A TUTTI I COSTI Il pasto che puo’ essere fruito anche in modo frazionato, sia per motivi dietologici che per disincentivare gli sprechi alimentari, varia in base alla condizione dello studente che ha la gratuita’ se vincitore di borsa di studio (fino a due pasti al giorno se fuori sede, un pasto al giorno se studente pendolare o in sede) mentre paga in base al reddito Iseeu negli altri casi, da un minimo di 1,6 euro (per un pasto intero) a un massimo di 5,8 euro (per un pasto completo) con un reddito Iseeu superiore a 40 mila euro. Costo a carico dello studente per il pasto intero: I Fascia (Iseeu da 0 a 6.404,5) 1,6 euro; II Fascia (Iseeu da 6.404,51 a 12.809,0) 2,1 euro; III Fascia (Iseeu da 12.809,1 a 19.213,51) 2,6 euro; IV Fascia (Iseeu da 19.213,52 a 30.000) 3,7 euro; V Fascia (Iseeu da 30.000,1 a 40.000) 4,7 euro; VI Fascia (Iseeu superiore a 40.000,1) 5,8 euro.