CALTANISSETTA – Un incubo per la sua ex compagna. In questo si sarebbe trasformato quando l’idillio è finito. Quando la loro vita di coppia è andata a rotoli e gli strascichi che ne sono derivati l’hanno fatto finire in un’aula giudiziaria. E adesso un presunto marito molesto – che è stato pure arrestato per le presunte persecuzioni ed attualmente è ai domiciliari – è stato giudicato colpevole.

È di 2 anni e 2 mesi la pena che è stata inflitta al trentatreenne di San Cataldo, Vincenzo Pisella, così come sollecitato dal pubblico ministero Ines Termini. È finito sul banco degli imputati per rispondere delle ipotesi di atti persecutori e minacce. (di Vincenzo Falci, fonte gds.it)