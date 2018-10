Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha presieduto stasera, nella sede etnea della Regione, una riunione con i vertici e i funzionari della Protezione civile, per fare il punto della situazione sui danni causati dal maltempo nell’Isola. In particolare, si e’ discusso dei provvedimenti da adottare dopo la destinazione dei primi sei milioni di euro, da parte del governo regionale, a favore degli enti locali. Nella mattinata di mercoledì 24 ottobre sempre a Catania, è in programma una seduta della Giunta di governo per deliberare alcuni interventi per i Comuni colpiti dal terremoto del 6 ottobre. Nel pomeriggio, Musumeci effettuera’ un sopralluogo nel territorio del Sud Simeto, alluvionato dalle piogge dei giorni scorsi. Ad accompagnarlo sara’ il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il responsabile provinciale Giovanni Spampinato. Il governatore ha visitato alcune aziende del Siracusano, danneggiate dall’esondazione del fiume San Leonardo. Con lui, l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e i sindaci di Lentini e Carlentini, Saverio Bosco e Giuseppe Stefio.