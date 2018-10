GELA – “L’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area di Gela firmato oggi al Ministero per lo sviluppo economico non soddisfa le esigenze di rilancio del territorio”. Lo dice il parlamentare regionale Pd Giuseppe Arancio.

“I 25 milioni di euro destinati dal governo nazionale al rilancio di un’area che comprende 25 comuni – aggiunge Arancio – non possono essere sufficienti alla ripresa economica del tessuto industriale. E’ indispensabile – conclude – aumentare la dotazione finanziaria per sostenere in maniera concreta la ripresa economico di un’area tra le più depresse d’Italia”.