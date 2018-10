CALTANISSETTA – Sesta vittoria consecutiva e primo posto solitario del girone a punteggio pieno nel girone A del campionato regionale di serie C1. Questo è l’esaltante ruolino di marcia della Pro Nissa che, sabato in trasferta nel capoluogo regionale, contro il Palermo Futsal Eightyniners ha ottenuto il bottino pieno imponendosi per 4 a 0. La formazione nissena allenata dal brasiliano Cristiano Goulart vanta una rosa senza pari che è stata assemblata con cospicui investimenti economici: miglior attacco con 35 reti e difesa meno battuta, con appena quattro gol al passivo

Gara sempre sotto controllo già dalle prime battute di gioco con i nisseni padroni del campo e soprattutto del palleggio. Al 19’ nisseni avanti grazie alla punizione calciata magistralmente da Colore. I padroni di casa, ultimi in graduatoria, provano ad affacciarsi davanti la porta ma l’estremo difensore Avanzato nega la gioia del gol ai palermitani per due volte mantenendo la rete inviolata. Nella ripresa pronti via raddoppio con il capocannoniere del girone il solito Borges, che chiude in rete un’azione ben articolata servito dal compagno di squadra De Agostini. Il terzo gol arriva qualche minuto dopo sempre con il bomber Borges, alla sua 14 realizzazione in stagione, su assist di Mosca. La compagine palermitana subisce il colpo non riuscendo più a pressare i portatori di palla e senza mai rendersi seriamente pericolosa sotto porta. I biancorossi invece ancora vogliosi, si spingono sotto porta ma il portiere palermitano limita il passivo con alcuni interventi di buona fattura. Al 6 fallo per i padroni di casa arriva il tiro libero con Lo Bongiorno che piazza il tiro con una precisa rasoiata tra palo e portiere ed il poker è servito. A fine gara la Pro Nissa esce tra gli applausi del pubblico presente e della società palermitana che ha ammesso l’enorme solidità tecnica dei nisseni. Da segnalare la correttezza delle due squadre per tutta la partita e la buona intensità messa in campo nel primo tempo e parte della ripresa della formazione palermitana che ha fatto vedere un buon impianto di gioco.