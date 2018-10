Una pensionata di Gela, di 77 anni, che vive da sola, e’ stata salvata grazie alla sensibilita’ di un vicino di casa, che non vedendola da quattro giorni, ha fatto intervenire carabinieri e vigili del fuoco, i quali, sfondata la porta dell’abitazione in via Generale Cascino, hanno trovato la donna a terra priva di sensi. I sanitari del 118 hanno accertato che era caduta e si era rotta un femore. Non riuscendo piu’ ad alzarsi per prendere il telefonino, non e’ stata nemmeno in grado di chiedere soccorso a vicini e parenti. Nessuno ha sentito le sue invocazioni d’aiuto. Poi, sfinita, non e’ stata piu’ in grado nemmeno di gridare. Ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. (ANSA).