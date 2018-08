SAN CATALDO. Come ogni anno, in questo fine settimana è in programma la Festa di Maria SS. delle Grazie di Gabara. Il programma dei festeggiamenti, organizzato dall’associazione Gabbara 22 e dal Comune di San Cataldo, prevede il 24 agosto, venerdì, alle ore 21, nello spazio antistante il presepe monumentale di Gabara, la rappresentazione della commedia da parte dell’associazione teatrale Quarta Parete con la commedia “L’orologio”, commedia in tre atti di Pino Giambrone per la regia di Vincenzo Giambra. Per informazioni su questo evento è possibile chiamare il 328 2943463. Sabato 25 agosto, invece, alle 19,45 c’è la tradizionale processione del quadro della Madonna. Seguirà la celebrazione della Santa Messa mentre alle 21 inizierano i festeggiamenti con balli e degustazioni di cibi locali.

