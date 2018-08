MUSSOMELI – Lavori di abbattimento, ieri mattina, in piazza Caltanissetta, del vecchio stabile di quello che un tempo appartenne all’Ufficio Postale di Mussomeli che per tanti decenni assicurò il servizio alla comunità mussomelese per i servizi postali. Furono diversi i direttori, gli impiegati, i portalettere, i fattorini che si alternarono in questa struttura che servirono, ciascuno per il proprio ruolo, la vasta utenza, con tanti aneddoti della quotidianità di vita vissuta. Pensionati che, si alzavano presto la mattina, per assicurarsi i primi turni per il ritiro della pensione e i tanti portalettere attesi dalla vasta ed esigente utenza che spesso non gradiva il ritardo nella consegna della corrispondenza e di tanti altri di cui ammiravano la gentilezza e la riservatezza nel servizio. Tale struttura tempo addietro, per dismissione, era stata ceduta a privati che, pur avendo fatto eseguire dei lavori di consolidamento, hanno dovuto, adesso, provvedere al suo abbattimento. Intervento iniziato ieri mattina. Molteplici i commenti sul social da parte degli internauti sul futuro di questo spazio, i cui proprietari, è pensabile, già sanno cosa realizzare.(foto Giovanni Mancuso)

Mi piace: Mi piace Caricamento...