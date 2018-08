MONTEDORO – Nel mese di luglio a Montedoro la raccolta differenziata vola all’80%. Il piccolo paese del Vallone è il primo della “SRR Caltanissetta Nord” a raggiungere tale percentuale nella raccolta dei rifiuti. Se un mese di tempo è oggettivamente poco per valutare l’azione della nuova amministrazione guidata dal sindaco Bufalino, i primi dati sono come minimo incoraggianti. Sin dal suo insediamento il neosindaco ha puntato fortemente sul miglioramento del servizio di raccolta porta a porta, modificando alcune modalità di conferimento e riducendo notevolmente la quantità di rifiuti indifferenziati. Chiusa la campagna elettorale l’Amministrazione Comunale ha, difatti, compiuto un nuovo porta a porta informativo, con la distribuzione di un nuovo opuscolo contenente linee guida di raccolta aggiornate. Inoltre nelle settimane successive Bufalino ha emanato sul tema anche due ordinanze sindacali: una finalizzata ad aumentare i controlli e ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti; l’altra per regolamentare la rimozione dei rifiuti da parte dei commercianti ambulanti del mercato settimanale. «Non possiamo che essere soddisfatti – afferma il sindaco Bufalino – della percentuale di differenziata raggiunta nel mese di luglio. Questo 80% è merito dei cittadini virtuosi che con impegno hanno effettuato una corretta raccolta. Rimangono ovviamente delle criticità, come l’abbandono di rifiuti nelle campagne e ai bordi delle strade provinciali. Il prossimo obiettivo sarà quello di contrastare fortemente questi valutando anche la realizzazione di una o più compostiere di comunità (casa del compost), tema su cui nei giorni scorsi è intervenuto il governo regionale attraverso l’emanazione di schemi di regolamento».fenomeni di abbandono di rifiuti. Inoltre – aggiunge Bufalino – se continueremo su questa strada saranno possibili riduzioni di costo per i cittadini. È nostra intenzione migliorare ulteriormente il servizio, così come abbiamo detto in campagna elettorale”.

