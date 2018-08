VILLALBA – Il Vespa Club Villalba (CL) dopo il successo del raduno Villalba in Vespa del 2017, organizza per la giornata del 26 Agosto 2018 il “1° Raduno Vespistico Città di Villalba” per tutti gli amanti del mito Piaggio Vespa e per chiunque vorrà passare assieme una giornata all’insegna del divertimento, amicizia, ed allegria! Tutti soci, appassionati e simpatizzanti, si ritroveranno in piazza Vittorio Emanuele di Villalba dove dalle 08:00 alle 10:00 effettueranno l’iscrizione all’evento, che comprenderà, a seconda delle scelte degli amici in vespa, la partecipazione al solo raduno con consegna di gadget, colazione ed aperitivo, o anche al pranzo che sarà effettuato presso il ristorante Sain Vincent nella vicina Vallelunga P.no. Alle 10:30 sarà effettuata la benedizione dei partecipanti, caschi e delle vespe a cura dell’arciprete di Villalba, Sac. Don Achille Lomanto. Subito dopo tutti gli amici vespisti effettueranno un giro turistico per le vie di Villalba sino alle ore 12:00, orario in cui si recheranno presso il centro diurno di Villalba dove si potrà degustare un buon aperitivo organizzato per l’occasione con somministrazione di prodotti tipici ed in particolare della famosa lenticchia di Villalba, fornite per l’occasione dal Consorzio Volontario di Tutela e valorizzazione della lenticchia di Villalba e Associazione Pro.Le.Vi e sapientemente preparate da Totò Mazzarisi. Al termine gli amici in vespa saluteranno la cittadina di Villalba recandosi per il pranzo al ristorante Saint Vincent. Durante il pranzo allietato da musica, balli e karaoke, saranno effettuate le premiazioni di di vari gadget. Hanno dato già adesione per la partecipazione all’evento i componenti del Vespa Club di Caltanissetta, Termini Imerese, Caccamo, Pirandello di Porto Empedocle, Lercara Friddi, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Racalmuto, Mazzarino, Modica, Noto, Canicattì e Gela, ed i gruppi individuali di appassionati di Mussomeli, Acquaviva Platani, Marianopoli e Vallelunga per la partecipazione di un numero stimato di almeno 150 vespe. Il Vespa Club Villalba, in una loro nota, “ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali, a vario titolo, parteciperanno all’evento, coloro i quali hanno reso possibile l’organizzazione e la realizzazione del 1° Raduno Vespistico Città di Villalba, partecipando con un contributo, prestando la propria opera e disponibilità o solo con la semplice vicinanza mostrata”

STORIA

Il Vespa Club Villalba nasce il 15 Marzo 2018 dalla naturale evoluzione del Gruppo “Villalba in Vespa”, diventando il sesto vespa club della provincia nissena, affiancando così i club di grosse città come Caltanissetta (Club Caltanissetta e Vespa Club il Tritone), Gela, Mazzarino e Niscemi. Già negli anni precedenti il gruppo di appassionati aveva partecipato a numerosi raduni sino ad organizzare, con successo, il raduno Villalba in Vespa del 27 Agosto 2017, con la partecipazione di circa 150 vespisti. L’associazione si compone di quaranta iscritti tutti legati dalla passione per il mito Vespa in ogni suo modello e cilindrata, dall’amore per il nostro territorio e da un sano ritrovo e passatempo….aperto a chiunque voglia condividerlo…rigorosamente solo per divertimento e con la famiglia! Il gruppo direttivo del club è composto dal Presidente PREMATURO Salvatore, dal Vice Presidente LOMBARDO Salvatore, dal Segretario e Tesoriere IMMORDINO Giovanni, e dai soci fondatori NICOSIA Salvatore, DI GANGI Peppino, RICOTTONE Lucio, DI RAIMONDO Ignazio. Trai vari soci, i veterani ZAFFUTO Salvatore, GRANATELLA Pino, FERRARA Marco, CIVILETTO Giuseppe e COSTANZA Giuseppe, trai più attivi, unitamente al direttivo, quest’anno hanno già partecipato a vari raduni macinando migliaia di chilometri e visitando diverse luoghi della Sicilia sino a partecipare, nel maggio u.s. al raduno nazionale con partecipazione estera organizzato dal Vespa Club di Marsala (TP).

