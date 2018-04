AGRIGENTO – Crollo di calcinacci, nella notte, all’interno della galleria Garebici sulla strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento, tra i comuni di Montallegro e Siculiana. Il conducente di un’auto ha segnalato al 113 l’accaduto, intorno all’una. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La galleria in direzione di Sciacca e’ stata chiusa. Il traffico e’ stato deviato nella galleria in direzione di Agrigento, con doppio senso di circolazione. Intanto, i tecnici dell’Anas verificheranno la stabilita’ della galleria.

