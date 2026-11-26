(Adnkronos) – Cinquant’anni di musica, teatro e televisione, nel segno di una collaborazione che ha portato la Prima della Scala nelle case di milioni di spettatori in Italia e nel mondo. Il prossimo 7 dicembre il Teatro alla Scala e la Rai celebrano il cinquantesimo anniversario della prima trasmissione televisiva in diretta dell’apertura della Stagione d’opera, avvenuta il 7 dicembre 1976 con 'Otello' di Giuseppe Verdi, diretto da Carlos Kleiber e messo in scena da Franco Zeffirelli. A mezzo secolo di distanza, sarà ancora il capolavoro verdiano a segnare l’appuntamento, in una nuova produzione che assume così un particolare valore simbolico. Sul podio salirà Myung-Whun Chung, al suo ritorno alla Scala nella veste di direttore musicale, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro, con cui il rapporto artistico risale al 1990. La regia è affidata a Damiano Michieletto, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e drammaturgia di Mattia Palma. Il cast vedrà Brian Jagde nel ruolo di Otello, Eleonora Buratto in quello di Desdemona e Luca Salsi come Jago. Completano la compagnia Juan Francisco Gatell (Cassio), Cristiano Olivieri (Roderigo), Szilvia Vörös (Emilia), Huanhong Li (Lodovico) e Nicolò Ceriani (Montano). Il Coro della Scala sarà preparato da Alberto Malazzi, mentre il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala da Brunella Clerici. La diretta televisiva partirà alle ore 17.45 su Rai1, con una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi abituali. A condurre la serata saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa, affiancati dai collegamenti di Gloria Campaner dal foyer, per incontrare protagonisti e ospiti prima dell'inizio dello spettacolo e durante l'intervallo. La regia televisiva sarà curata da Arnalda Canali. La trasmissione sarà disponibile anche su Rai1 HD, al canale 501, su Rai4K e in streaming su RaiPlay, dove resterà accessibile per i successivi 15 giorni. Confermata inoltre l'audiodescrizione in diretta, per consentire una fruizione più inclusiva dello spettacolo. Su Rai Radio3 la diretta sarà affidata a Gaia Varon e Oreste Bossini. La celebrazione avrà una dimensione internazionale. Grazie agli accordi sottoscritti da Rai Com, numerosi broadcaster di tutti i continenti trasmetteranno l'opera. La Prima sarà disponibile in tutto il mondo sulla piattaforma medici.tv, mentre Arte proporrà una differita il 12 dicembre sul proprio canale televisivo e sulla piattaforma Arte Concert, nei territori di lingua francese in Europa e d'oltremare, oltre che in Austria, Germania, Polonia ed Europa orientale. In differita anche le trasmissioni in Grecia, Portogallo e Giappone, dove la NHK proporrà l'opera in formato 4K Hdr. Il circuito Euroradio garantirà inoltre la diffusione in diretta in Romania, Lettonia, Croazia, Serbia, Slovacchia e Slovenia, con successive messe in onda in Islanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia e Belgio, oltre che in Estonia, Repubblica Ceca e Bulgaria. In Italia sono previste proiezioni in diretta in una dozzina di sale cinematografiche, tra cui il Cinema Lux di Roma. L'opera raggiungerà inoltre il pubblico attraverso proiezioni e collegamenti in Svizzera, Spagna e presso il Consolato italiano a Philadelphia, mentre in Danimarca, Corea, Australia e Nuova Zelanda sono previste proiezioni in differita attraverso medici.tv. Il cinquantesimo anniversario sarà anche l'occasione per ripercorrere la storia di un'intesa che ha trasformato la Prima in uno degli eventi culturali più riconoscibili della televisione italiana. La collaborazione tra Scala e Rai sarà raccontata anche in un documentario, la cui presentazione è prevista nei prossimi giorni. Intanto, la città si prepara all'appuntamento con la Prima Diffusa, in programma dal 30 novembre, mentre il 4 dicembre è prevista l'anteprima dedicata agli Under 30. (di Paolo Martini)

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