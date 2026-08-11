Etna, cenere vulcanica in atmosfera: sospesi i voli all’aeroporto di Comiso fino alle 11 del 12 agosto

L’attività eruttiva dell’Etna provoca ripercussioni anche sul traffico aereo. Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha disposto la sospensione di tutte le attività di volo in partenza e in arrivo dallo scalo di Comiso.

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della conseguente chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 BIS.



La sospensione resterà in vigore fino alle ore 11 di mercoledì 12 agosto, salvo ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni dello spazio aereo.

Sac invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

Ulteriori comunicazioni sono attese nelle prossime ore.