Caltanissetta, la teatreria “Salto nel vuoto” presenta la stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro”: al via il 4 settembre con lo spettacolo “La cicala e la formica”

Caltanissetta – Avvicinare i bambini al teatro, inteso non soltanto come guida nella vita e come strumento di scoperta personale; ma anche come spazio fisico dove è possibile creare, esprimersi e crescere insieme, al fine di stimolare immaginazione, consapevolezza e benessere attraverso il linguaggio artistico. È questo uno degli obiettivi della stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro”, promossa dalla teatreria “Salto nel Vuoto” di Stefania Zigarella, in collaborazione con l’associazione culturale “Allunaggio” di Palermo, e che prenderà il via il 4 settembre 2026.

Cinque appuntamenti con quattro spettacoli teatrali e uno “a sorpresa”, portati in scena nella sede della teatreria “Salto nel vuoto” – Centro sportivo “Il Poggio” in via Cusmano snc, Caltanissetta –, da compagnie di grande spessore e dedicati ai più piccoli, per renderli spettatori protagonisti di momenti da vivere all’insegna del divertimento, della crescita e dell’arte.

«Crediamo nel teatro come esperienza viva, come momento di conoscenza, di condivisione e di sviluppo delle proprie capacità espressive, emotive e relazionali – dichiarano i promotori –. Un luogo in cui l’arte diventa incontro, ascolto e creatività.»

Una stagione teatrale, la “Fabbrica del teatro”, che come dichiara Stefania Zigarella «non è a teatro e che offre anche al proprio pubblico, che in questo caso sono i bambini, la possibilità di vedere cosa succede dietro le quinte; quindi il montaggio, lo smontaggio delle scenografie, gli attori che in qualche modo sono a un passo da loro.»

Ed è per questo che l’iniziativa vuole gettare i riflettori su un concetto fondamentale: non troviamo teatro unicamente laddove vi sia una struttura a chiamarsi teatro; ma ovunque l’uomo decida di condividere, emozionare ed emozionarsi, ovunque scelga di ascoltare fino in fondo, con il cuore e lasciandosi trasportare in un’esperienza unica.

A inaugurare il cartellone – la cui direzione artistica è affidata a Stefania Zigarella, presidente di “Salto nel vuoto” –, venerdì 4 settembre, alle ore 18:30, sarà la compagnia “Nave Argo” di Caltagirone, che porterà in scena lo spettacolo “La cicala e la formica”, con Loriana Rosto e Giuseppe Carbonaro, testi e regia di Iridiana Petrone, musiche originali di Giuseppe Nicolosi, scene di Ermelinda Nuzzarello e costumi di Concetta Cannizzaro.

Lo spettacolo. Cosa accade quando due personaggi diversi tra loro si incontrano? Alla domanda rispondono Cicocicala, allegro e curioso, che ama le arti, la musica e la poesia, e anche Formica 8763, diligente e puntigliosa, che lavora sempre, che ha pochi amici e nulla la emoziona.

Cicocicala e Formica 8763 si incontrano, si stuzzicano a vicenda e scoprono di essere curiosi l’uno dell’altra. Le stagioni corrono, con il caldo e con il freddo, e nella quotidianità di Cicocicala e Formica 8763 entrano a far parte altri due simpatici personaggi, Lella coccinella e Gigetto scarafagetto, che aiutano i due amici a conoscersi meglio e a guardare il mondo con altri occhi: la formica scopre la bellezza dell’arte e della poesia, mentre la cicala è felice di essere in compagnia di nuovi amici.

“La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena, proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell’altro diverso da sé, e rappresentando un’occasione per imparare qualcosa di nuovo e per crescere responsabilmente apprezzando le arti e la dedizione al lavoro. La frizzante recitazione, le scene e i costumi vivaci, nonché le accattivanti musiche e le canzoni che fanno da contrappunto alla narrazione, contribuiscono a rendere l’intera esperienza memorabile per i piccoli spettatori.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: 3926083043

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 20 agosto 2026.

I prossimi appuntamenti:

· Sabato 12 settembre 2026 – “Rosina e Ferdinandu” con la compagnia “Abaco”

· Domenica 20 settembre 2026 – “Martina e la nuvola” con la compagnia “Decale”

· Domenica 27 settembre 2026 – “Hope” con la compagnia “Decale”

· Lunedì 28 settembre 2026 – “Mistery Show” con la compagnia “Fantaboschio’s Theatre”